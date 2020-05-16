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Посевная кампания на Сумщине выходит на завершающий этап: яровые культуры посеяли на 96%

Посевная кампания на Сумщине выходит на завершающий этап: яровые культуры посеяли на 96%
16:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:На Сумщине яровые культуры посеяли на 96% запланированных площадей.

На Сумщине посевная кампания находится на завершающей стадии, ведь яровые сельскохозяйственные культуры аграрии посеяли уже на 96 процентах запланированных площадей.

Об этом сообщил директор департамента агропромышленного развития Сумской ОГА Александр Маслак.

"По состоянию на 15 мая в области посеяны яровые сельскохозяйственные культуры на площади 803,0 тыс. га, что составляет 96% к прогнозу. Завершается сев сои и кукурузы на зерно. Соя посеяна на площади 58,4 тыс. гектаров, или 55% от запланированного, кукуруза на зерно - 413,3 тыс. га, что выше прогнозируемых объемов", - рассказал Маслак.

По его информации, также продолжается сев гречихи, которая посеяна на площади 2,5 тыс. гектаров, или 32% к прогнозу.

Директор департамента говорит, что сейчас погодные условия способствуют развитию посеянных культур и успешному завершению посевной кампании.

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"По данным Сумского областного центра по гидрометеорологии, осадки пополнили влагозапасы почвы на 20-26 мм, или 40-50% к месячной норме, на уровне средних показателей прошлых лет. Институт сельского хозяйства Северо-Востока УААН сообщает, что содержание продуктивной влаги в пахотном горизонте от 23 до 25 мм, и она капиллярно соединилась с влагой нижних горизонтов почвы. Этого запаса достаточно для оптимального развития растений ранней группы и получения полноценных всходов поздних культур.

Запасы продуктивной влаги в метровом горизонте почвы составляют 155-160 мм. Озимая пшеница находится в фазе выхода в трубку. На посевах яровых зерновых на полях отмечено начало фазы кущения", - отметил он.

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Сумская область, Зерно, Посевная кампания, Яровые культуры, Александр Маслак.
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