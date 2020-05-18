Кличко рассказал, что должно произойти, чтобы открылись ТЦ в Киеве

Новости Украины:Крупные торговые центры в столице нужно открывать только после восстановления работы метро и при улучшении эпидемической ситуации.

Большие торговые центры в столице надо открывать только после возобновления работы метро и в случае улучшения эпидемической ситуации.

"Большие торговые центры нужно открывать после восстановления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу на общественном транспорте, в частности в крупные ТЦ", - цитирует пресс-служба Киевской горгосадминистрации мэра столицы.

По его словам, в случае улучшения эпидемической ситуации в городе, открытие торговых центров последует за открытием метро до конца мая.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения были ослаблены.