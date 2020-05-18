Зампредседателя Черкасской ОГА: обеспечить медучреждения нам удалось благодаря доверию бизнеса и власти

Черкасская область стала образцом по уровню обеспеченности медучреждений средствами защиты медиков. Достичь таких результатов удалось благодаря эффективному сотрудничеству бизнеса, общественности и власти. Об этом заявил заместитель главы Черкасской облгосадминистрации Роман Карманник.
Карманник - один из участников команды "Спільнодія" - добровольного объединения власти и бизнеса ради преодоления коронавируса в Черкасской области.
"Роман - не просто человек, который сочетает достаточно тяжелую государственную систему с подвижной негосударственной, можно сказать, работает амортизатором. Он один из инициаторов платформы, который изначально верил в эффективность такого сотрудничества", - отмечают в "Спільнодії".
Карманник в свою очередь надеется, что платформа "Спільнодія" продолжит свою полезную деятельность и после преодоления пандемии.
"Хотя здравоохранение и не мое направление, но в марте каждый заместитель главы ОГА, кроме своих прямых обязанностей, стал еще и заместителем по противодействию коронавирусу. Мне посчастливилось работать с чрезвычайной командой над обеспечением средствами индивидуальной защиты врачей. У Стивена Кови есть книга "Скорость доверия. То, что меняет все". Мне кажется, это обо всех нас. Нам удалось обеспечить учреждения именно благодаря доверию и бизнеса, и общественности, и власти. Надеюсь, что для платформы "Спільнодія", - это только начало", - подчеркнул он.
Основными партнерами "Спільнодії" являются областная госадминистрация, ОО "Молода Черкащина", Черкасское агентство регионального развития и Благотворительная организация "Благодійний фонд “МХП-Громаді" (производитель курятины "Наша Ряба"). Последние предоставили Черкасской области сразу 14 млн грн финансовой помощи.
На прошлой неделе "Спільнодія" вместе с МХП приобрели Черкасской областной больнице современный амплификатор CFX96 Touch для диагностики методом полимеразной цепной реакции.
"Сегодня мы, учитывая ситуацию с коронавирусом, передаем амплификатор во временное пользование в областной лабораторный центр Минздрава Украины. По возвращении к обычному ритму жизни на аппарате будут проводить ряд видов диагностики. Однозначно, этот аппарат будет иметь стратегическое значение, поскольку перед нами стоит амбициозная цель - начать в области трансплантацию органов, в частности почек. Напомню, что трансплантацию костного мозга уже начали в онкодиспансере. А без качественной диагностики эти процессы невозможны. То есть, его сможет использовать и онкодиспансер, и другие учреждения области", - сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар.