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Зампредседателя Черкасской ОГА: обеспечить медучреждения нам удалось благодаря доверию бизнеса и власти

Зампредседателя Черкасской ОГА: обеспечить медучреждения нам удалось благодаря доверию бизнеса и власти
15:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Украине Черкасская область стала образцом по уровню обеспеченности медучреждений средствами защиты медиков.

Черкасская область стала образцом по уровню обеспеченности медучреждений средствами защиты медиков. Достичь таких результатов удалось благодаря эффективному сотрудничеству бизнеса, общественности и власти. Об этом заявил заместитель главы Черкасской облгосадминистрации Роман Карманник.

Карманник - один из участников команды "Спільнодія" - добровольного объединения власти и бизнеса ради преодоления коронавируса в Черкасской области.

"Роман - не просто человек, который сочетает достаточно тяжелую государственную систему с подвижной негосударственной, можно сказать, работает амортизатором. Он один из инициаторов платформы, который изначально верил в эффективность такого сотрудничества", - отмечают в "Спільнодії".

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Карманник в свою очередь надеется, что платформа "Спільнодія" продолжит свою полезную деятельность и после преодоления пандемии.

"Хотя здравоохранение и не мое направление, но в марте каждый заместитель главы ОГА, кроме своих прямых обязанностей, стал еще и заместителем по противодействию коронавирусу. Мне посчастливилось работать с чрезвычайной командой над обеспечением средствами индивидуальной защиты врачей. У Стивена Кови есть книга "Скорость доверия. То, что меняет все". Мне кажется, это обо всех нас. Нам удалось обеспечить учреждения именно благодаря доверию и бизнеса, и общественности, и власти. Надеюсь, что для платформы "Спільнодія", - это только начало", - подчеркнул он.

Основными партнерами "Спільнодії" являются областная госадминистрация, ОО "Молода Черкащина", Черкасское агентство регионального развития и Благотворительная организация "Благодійний фонд “МХП-Громаді" (производитель курятины "Наша Ряба"). Последние предоставили Черкасской области сразу 14 млн грн финансовой помощи.

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На прошлой неделе "Спільнодія" вместе с МХП приобрели Черкасской областной больнице современный амплификатор CFX96 Touch для диагностики методом полимеразной цепной реакции.

"Сегодня мы, учитывая ситуацию с коронавирусом, передаем амплификатор во временное пользование в областной лабораторный центр Минздрава Украины. По возвращении к обычному ритму жизни на аппарате будут проводить ряд видов диагностики. Однозначно, этот аппарат будет иметь стратегическое значение, поскольку перед нами стоит амбициозная цель - начать в области трансплантацию органов, в частности почек. Напомню, что трансплантацию костного мозга уже начали в онкодиспансере. А без качественной диагностики эти процессы невозможны. То есть, его сможет использовать и онкодиспансер, и другие учреждения области", - сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар.

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Украина, ОГА, Черкассы, Карантин.
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