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COVID-19 в Украине: на Львовщине к приему больных подключили больницы "второй волны"

COVID-19 в Украине: на Львовщине к приему больных подключили больницы "второй волны"
14:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса на Львовщине к приему больных подключили больницы второй волны.

На Львовщине из-за увеличения случаев госпитализаций больных коронавирусной инфекцией к приему таких пациентов привлекли четыре больницы так называемой второй волны. Направлены на самоизоляцию 32 человека. Находятся в стационарах 338 больных.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

"В связи с увеличением количества госпитализаций пациентов с подозрением на COVID-19 и некоторым ростом случаев выявления инфицирования, 16 мая 2020 года принято решение о привлечении четырех больниц второй линии к приему пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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Таким образом, к лечению больных с коронавирусной инфекцией присоединились Каменко-Бугская центральная районная больница, Сокальская центральная районная больница, Стебницкая и Стрыйская городские больницы.

Как пояснил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Орест Чемерис, в медицинских учреждениях первой линии, которые сейчас оказывают медицинскую помощь больным с COVID-19, еще есть места для госпитализации. Однако областная власть хочет создать резерв мест для приема больных с тяжелым течением заболевания.

На Львовщине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 47 жителей - это самый большой показатель по стране. Методом ПЦР болезнь подтверждена у 24% протестированных за сутки.

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Направлены на самоизоляцию 32 человека. Находятся в стационарах 338 больных. Из них 169 человек госпитализированы во Львовскую обласную инфекционную больницу, 60 - Центр легочного здоровья, 47 - 8-ю городскую клиническую больницу, 58 - госпиталь ветеранов войны и репрессированных, 3 - в Стрыйскую больницу, 1 - Каменко-Бугскую больницу . При этом 26 человек находятся на лечении в отделении реанимации, 8 из них подключены к аппарату ИВЛ.

За все время эпидемии COVID-19 подтвержден у 1066 человек. Умерло 30 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 206 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 18 мая в Украине лабораторно подтверждены 18 616 случаев COVID-19. За сутки - 325 новых случаев. В целом выздоровели 5 276 человек, 535 случаев летальных.

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Украина, Львов, Больницы, Коронавирус.
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