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Вспышка коронавируса: в двух селах в Запорожской области введен карантин

Вспышка коронавируса: в двух селах в Запорожской области введен карантин
05:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Из-за вспышки коронавируса в Запорожской области, в двух селах ввели карантин.

В Михайловском районе Запорожской области после поминального обеда обнаружили 5 случаев заболевания коронавирусом, в двух селах ввели карантин.

Об этом во время внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области доложил главный санитарный врач области Роман Терехов.

"В Михайловском районе выявлено 5 случаев заболевания. После поминального обеда заболевание выявлено у мужчины, женщины и еще в трех их гостей. На сегодня проверяются все остальные контактные лица и продолжаются противоэпидемические мероприятия. Карантинные ограничения вводятся на две недели", - говорится в сообщении ОГА.

Решено усилить карантинные ограничения в населенных пунктах с. Трудолюбимовка и с. Ровно Роздольской сельской территориальной общины Михайловского района.

Опасаются второй волны коронавируса: в стомиллионной провинции Китая ввели жесткий карантин

Кроме того, члены региональной комиссии решили усилить карантинные ограничения в г. Энергодар с целью недопущения возможных нарушений в работе Запорожской АЭС и предотвращения риска возникновения техногенных аварий, связанных с распространением среди персонала острой респираторной болезни СОVID-19.

По данным лабораторного центра Минздрава, в регионе зарегистрировано 382 больных коронавирусом. За сутки зафиксированы 4 новых случая.

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Запорожская область, Коронавирус, Covid-19.
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