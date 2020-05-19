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Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"
18:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов боевиками с начала суток.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", - сообщили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Богдановки, Красногоровки и Тарамчука противник применял гранатометы различных систем.

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По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского враг дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин.

Недалеко от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по нашим позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также использовали крупнокалиберные пулеметы.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. Случаев заболевания коронавирусной инфекцей среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой ", - отметили в штабе ООС.

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Как сообщалось, 18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, Украиан, ООС.
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