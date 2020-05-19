Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", - сообщили в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Богдановки, Красногоровки и Тарамчука противник применял гранатометы различных систем.
По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского враг дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин.
Недалеко от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по нашим позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также использовали крупнокалиберные пулеметы.
"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было. Случаев заболевания коронавирусной инфекцей среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой ", - отметили в штабе ООС.
Как сообщалось, 18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.