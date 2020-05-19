КГГА: ТРЦ могут открыть после метро, но привязки к дате не будет

Новости Украины:В Киеве открытие ТРЦ возможно при двух условиях: соблюдение существующих ограничений и открытие метро.

Открытие торгово-развлекательных центров в Киеве возможно при двух условиях: соблюдение существующих ограничений и открытие метро.

Об этом заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский во время онлайн встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и советником Киевского городского головы Владимиром Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Столичные власти внимательно следят за информационным пространством, и мы "за" открытие ТРЦ, но вместе с тем необходимо нивелировать все сложности и риски увеличения заболеваемости. Торгово-развлекательные центры без метрополитена вряд ли смогут заработать, хотя бы потому, что работникам необходимо добираться на работу. Это именно та часть работников, которая обеспечивает функционирование бизнеса, работающего в ТРЦ. Поэтому, чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл повременить с открытием ТРЦ до возобновления работы метрополитена. Поэтому мы ждем решения Кабинета министров, когда нам разрешат открыть метро", - заявил Мондриевский.

Он подчеркнул, что ослабление ограничительных мер не стоит расценивать как полную отмену карантина. И после открытия ТРЦ городские власти планируют контролировать вместе с санэпидемиологами соблюдение правил. В случае их нарушения во время карантина соответствующие подразделения будут иметь право штрафовать или даже закрывать такие центры, заявил Мондриевский.

Бондаренко добавил, что говорить об официальной дате открытия ТРЦ в Киеве рано.

"У нас не будет привязки к конкретной дате, когда именно откроются все ТРЦ. Это связано с тем, что каждый центр имеет разную степень готовности к этому. Поэтому, как только ТРЦ будет готов к открытию при условии соблюдения всех правил, он и начнет работу. Хочу обратить внимание на то, что благодаря нашему сотрудничеству бизнес ответственно готовится к открытию, но надо сразу понимать, что обязательным остается входной санитарный контроль. Все остальное, что зависит от города, в частности, транспортное обеспечение, над этим мы работаем", - прокомментировал Бондаренко.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, была пристановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

24 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая. Следующий этап ослабления ожидается 22 мая. Тогда планируется, в частности, возобновить работу городского наземного общественного транспорта, а также пригородного.

Ранее Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить возобновить с 25 мая работу метрополитена в обычном режиме.

По состоянию на 19 мая в Украине лабораторно подтверждены 18 876 случаев COVID-19. За сутки - 260 новых случаев.