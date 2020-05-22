Киевлян предупредили о шквальном ветре

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08:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве в пятницу в течение дня возможны сильные порывы ветра.

В Киеве в пятницу, 22 мая, на протяжении дня ожидаются сильные порывы ветра 15-24 м/с, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Днем 22 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с (И уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", – говорится в сообщении КГГА, обнародованном в пятницу утром, со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как сообщалось, в ближайшие сутки, 22 мая, погоду Украины будет определять холодный воздух с севера Европы, сообщил Укргидрометцентр.

Без существенных осадков, в северных и северо-восточных областях небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-14 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°, на юге страны 5-10° тепла; температура днем 9-14° тепла, на Закарпатье и юге страны до 17°.

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Киев, Ветер, Прогноз погоды, Погода в Киеве.
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