На севере - дожди, а в Карпатах - заморозки: прогноз погоды на выходные

Новости Украины:Погода в Украине в пятницу, 22 мая, будет прохладной и облачной, местами пройдут дожди.

В ближайшие сутки, 22 мая, погоду Украины будет определять холодный воздух с севера Европы, сообщил Укргидрометцентр.

Без существенных осадков, в северных и северо-восточных областях небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-14 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°, на юге страны 5-10° тепла; температура днем 9-14° тепла, на Закарпатье и юге страны до 17°.

В Киеве в ночь на пятницу без осадков, утром днем небольшой дождь; температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.

Прогноз погоды на 22 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

В большинстве украинских регионов будет облачная с прояснениями погода, в северных и восточных областях – дождь. В частности, осадки – на Киевщине, Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, в Черкасской, Житомирской и Черниговской областях. Не обойдутся без зонтов жители и гости столицы.

"В Украине в пятницу ночью +2...+8 градусов, на Западе и в Центре вероятны заморозки, днем +10...+15 градусов. Словом, холодяка. 22 мая – летнего Николая, но плетним его назвать будет большим преувеличением",– написала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на пятницу, 22 мая, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +11...+13

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +11...+13

Одесса – +16...+18

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – + 10... + 12

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +14...+16

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +12...+14

Киев – +10...+12

В субботу, 23 мая, ночью без осадков, днём в Украине, кроме западных областей, местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0-3°, на побережье морей 4-9° тепла; днём 10-15°, в Одесской и западных областях до 18°.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

21 мая температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-18°, в Днепре, возле Киева, 12°.

Прогноз погоды на 23 мая, фото: meteo.gov.ua

24 мая в западной части кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью на Левобережье на поверхности почвы (в Карпатах и в воздухе) местами заморозки 0-3°, на побережье морей и в западных областях 4-9° тепла; днем 10-15° тепла, на Одесчине и в западных областях 13-18°.

В Киеве и столичной области 23 мая местами небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, 23 мая на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 23 мая 10-15° тепла, 24 мая 13-18°.

Прогноз погоды на 24 мая, фото: meteo.gov.ua

25-26 мая в Украине ожидаются местами умеренные кратковременные дожди, отдельные грозы, ночью преимущественно без осадков. Температура ночью 4-10° тепла, на юге до 13°, днем 13-19°, 26 мая в восточной части 9-15°.

В Киеве и Киевской области 25 мая ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь; 26 мая ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью 5-10°, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 25 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.