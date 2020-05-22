Киев и 11 областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина

Новости Украины:По состоянию на 22 мая 10 областей Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Ко второму этапу послабления карантина в Украине готовы 13 областей, в то же время, 11 областей и Киев не отвечают показателям, необходимым для второго этапа снятия карантинных ограничений.

Согласно данным, обнародованным на сайте Министерства здравоохранения, в частности, ко второму этапу послабления карантина готовы Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

В то же время, отмечает Минздрав, к ослаблению карантина пока не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Наименьшие показатели инцидентности из тех областей, где наступит второй этап послабления карантина, по данным Минздрава, в настоящее время зафиксированы в Кировоградской (2,47), Черкасской (2,74), Черниговской (3,33), Запорожской (3,03) и Одесской (4,75) областях.

При этом самый низкий показатель инцидентности (0,65) зафиксирован в Полтавской области, которая, тем не менее, из-за недостаточного охвата тестированием (7,32 при необходимых больше 12 на 100 тыс. населения) не удовлетворяет установленным критериям.

Как сообщалось, показатель инцидентности – общее количество заболевших за последние семь дней на 100 тыс. населения.

Как сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 22 мая, в Украине зафиксировано 442 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью

Напомним, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах. В частности, с 25 мая будет позволена работа метрополитенов и детских садов.