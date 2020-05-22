Кернес: Метрополитен Харькова начнет работать уже в понедельник

Новости Украины:Харьковский метрополитен возобновит работу 25 мая.

В понедельник, 25 мая, метро в Харькове вновь начнет перевозить пассажиров, сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес.

"В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу 25 мая в 5:30 утра", - написал Кернес в своем телеграм-канале.

Он напомнил о том, что карантин не отменен, а только ослаблен, поэтому в метро, как и в другом общественном транспорте, необходимо придерживаться ряда санитарных норм.

Как сообщалось, Харьковский метрополитен приостановил свою работу вечером 17 марта в связи с введением мер, направленных на недопущение распространения COVID-19.