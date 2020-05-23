Эпидемия: во Львове умерли два человека с диагнозом Covid-19

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса во Львове зафиксировали новые случаи смерти от заболевания.

Двое мужчин, госпитализированных в 8-ю городскую больницу Львова, скончались 22 мая от усложнений, вызванных коронавирусом, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на главного врача больницы Василия Обаранца.

"Оба пациента находились в тяжелом состоянии, у них были тяжелые сопутствующие заболевания. ПЦР-методом у обоих был подтвержден коронавирус ", - сообщил Обаранец.

По его данным , 74-летний львовянин был госпитализирован с двухсторонней пневмонией, а вчера у пациента развился спонтанный двусторонний пневмоторакс. Положительный результат теста на коронавирус у пациента получили 18 мая. Также у него диагностировали ишемическую болезнь сердца.

Второму пациенту было 72 года. Положительный результат на коронавирус был получен 15 мая. У мужчины также диагностировали двухстороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца, диффузный кардиосклероз, гипертоническую болезнь, инфаркт миокарда и атеросклероз сосудов конечностей, хроническая ишемия левой стопы.

По состоянию на утро 23 мая во Львове и Львовской области подтвердили 1285 случаев инфицирования коронавирусом, из них 35 - летальные. 259 пациентов выздоровели.

В пятницу лабораторные центры в городе провели 473 ПЦР-тесты, из которых 45 - положительные (среди них - 27 это жители Львова).