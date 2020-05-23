Борьба с COVID-19: Польша передала львовскому госпиталю средства защиты для медиков

Новости Украины:Польша предоставила Львовскому госпиталю несколько тыс средств индивидуальной защиты.

Представительство Фонда международной солидарности в Украине 22 мая передало Львовскому областному госпиталю инвалидов войн и репрессированных имени Юрия Липы несколько тысяч средств индивидуальной защиты для врачей и медиков.

Об этом сообщили в фонде.

"Больница получила необходимые во время пандемии средства, в частности: две тысячи одноразовых защитных костюмов и 2235 респираторов FFP-2", - сообщили представители фонда.

По их информации, списки всех приобретенных товаров были согласованы с руководством больницы в соответствии с потребностями.

Общая стоимость помощи составляет около 490 тыс. гривень. Поддержка больнице была предоставлена за счет средств программы "Польская помощь" МИД Польши.

"Мы получаем от украинских больниц списки необходимых средств. Так, в апреле Фонд закупил для Львовского центра легочного здоровья три аспиратора, которые усилили работу реанимационного отделения. Мы также сотрудничаем с больницами других регионов, где медики нуждаются в средствах защиты во время пандемии", - отметил руководитель украинского представительства Фонда международной солидарности Павел Кост.

По его словам, все снаряжение Фонд международной солидарности покупает у украинских фирм, производящих высококачественный товар.

Представительство Фонда международной солидарности реализует программу поддержки украинских больниц по противодействию COVID-19 в регионах Украины, в частности Львовской, Черниговской, Ривненской, Житомирской, Винницкой областях и г. Киеве. Общая стоимость поддержки со стороны Фонда составит более трех миллионов гривень.