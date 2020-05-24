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Смягчение карантина: в Днипре транспорт полноценно возобновил работу

Смягчение карантина: в Днипре транспорт полноценно возобновил работу
11:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Днипре общественный транспорт с 24 мая начал работать без специальных билетов.

В Днипре общественный транспорт с 24 мая начал работать без специальных билетов.

Об этом сообщили в пресс-службе Днипровского горсовета.

"Согласно решению городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 24 мая в Днипре вводится адаптивное смягчения карантина. С 00:01 часов 24 мая городские маршруты электро- и автобусного транспорта будут доступны для всех гостей и жителей города без специальных билетов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что соблюдение санитарных требований не отменяется: действовать ограничения будут по количеству пассажиров - не более количества мест для сидения, указанных в технических характеристиках транспортного средства.

Также обязательным является наличие средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) - без них пассажиров не будут пускать.

С понедельника в городе также возобновляют работу автобусные маршруты 3-го этапа, это восемь маршрутов - 11, 36, 42, 44, 60, 95-А, 156-А, 177.

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О возобновлении работы метрополитена и других городских маршрутов проинформируют позже.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

По состоянию на 23 мая, Минздрав признал, что ко второму этапу снятия карантина, введенного в связи с коронавирусом, не готовы Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая область.

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В то же время вечером 23 мая состоялось селекторное совещание областной власти с Кабмином, Министерством здравоохранения при участии Офиса Президента. Принято решение, которым Днепропетровская область признана соответствующей критериям и теперь входит в перечень территорий, которые могут переходить ко второму этапу карантина.

Решением региональной комиссии ТЭБ и ЧС разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек, проведение религиозных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 10 м² площади здания, где проводится религиозное мероприятие, деятельность гостиниц (кроме функционирования ресторанов в гостиницах), регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и международном сообщении при условии перевозки пассажиров в пределах количества мест для сидения.

Карантин с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции был введен с 12 марта. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Украина, Транспорт, Днепр, Карантин.
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