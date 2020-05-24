На Ровенщине выявили 13 новых случаев COVID-19

Новости Украины:В Ровенской области уже 1437 случаев заболевания коронавирус.

По состоянию на вечер 24 мая на Ровенщине подтверждено 13 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

“По состоянию на вечер 24 мая на Ровенщине зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19”, — сообщили в круглосуточном оперативном штабе противодействия коронавируса при Ровенской ОГА.

Коваль добавил, что новые случаи заболевания регистрировались у:

— 1 жительницы из г. Ровно. — 1 из пгт Рокитное; — 2 жителей из Сарненского района (1 — Сарны и 1 — с. Каменный-Случанское) — 4 из Костопольского района (3 — м. Костополь и 1 — с.Базальтове — это 4 медработники инфекционного отделения ЦРБ) — 1 из Березновского района (с. Городище) — 4 из Здолбуновского района (3 сотрудника и 1 подопечный Здолбуновского дома-интерната для престарелых).

Глава ОГА добавил, что возраст больных составил от 45 до 78 лет.

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 1437 случаев заболевания коронавирус. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 31 случай летальный. Преодолевшие COVID-19 уже 599 человек. Сегодня выписаны еще 9 ровенчан”, — сообщил Коваль.

Он отметил, что на проверке в Ровенском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья 375 образцов.

“На сегодняшний день в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов зафиксировано COVID-19 у 28 больных: 11 сотрудников и 17 подопечных (сделано 296 исследований)”, — добавил глава ОГА относительно ситуации вокруг вспышки коронавирусного заболевания в доме престарелых.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 20 986 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 617 — летальные.

Начиная с 22 мая в Украине продлили карантин на месяц — до 22 июня, с поэтапным ослаблением противоэпидемических ограничений.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.