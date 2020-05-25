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Ситуация на фронте: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции

Ситуация на фронте: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
07:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:За минувшие сутки российские наемники 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, с начала текущих дважды, потерь нет.

За прошедшие сутки российские наёмники 12 раз нарушили режим прекращения огня, с начал текущих зафиксировано два обстрела украинских позиций на Донбассе, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр штаба на своей странице в Фейсбук в понедельник утром, обстрелы осуществлялись из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован обстрел из 122-мм артиллерийских систем окраин Каменки по направлению оккупированной Васильевки.

Рядом с Авдеевкой было выпущено 20 мин 82-го калибра, а также применялись ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По окрестностям Красногоровки российские наёмники вели огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по позициям ООС возле Новотроицкого и трижды у Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Водяного российские наемники из минометов 120-мм и 82-мм выпустили 13 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехова зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Здесь были задействованы 120-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

День в ООС: оккупанты продолжают минометные обстрелы

По украинским позициям неподалеку Новолуганского от оккупированного поселка Байрак российские наёмники дважды вели огонь, выпустив в сторону оборонительных укреплений ООС 30 снарядов из ствольной артиллерии 122-калибра, а также 26 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров.

По данным украинской разведки, 24 мая было уничтожено двое российских наёмников и не менее двух ранено.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от Песок зафиксирован огонь из минометов 120-го калибра, а у Марьинки из станковых противотанковых гранатометов.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – сказано в сообщении.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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