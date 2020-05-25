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Антитела к коронавирусу: во Львове начали тестирование

Антитела к коронавирусу: во Львове начали тестирование
14:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:На Львовщине начали делать иммуноферментный анализ, который может обнаружить антитела к кооронавирусу Sars-CoV-2 и станет вспомогательным в его обнаружении.

Во Львове начали делать иммуноферментный анализ, который может обнаружить антитела к кооронавирусу Sars-CoV-2 и станет вспомогательным в его обнаружении.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.

"Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу. Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, лицо уже болело ли коронавирусом", - пишет Садовый.

В Киевской области три райбольницы прекратили прием пациентов из-за COVID-19

Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник, добавил мэр города.

"Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове", - пишет Садовый, уточняя, что ИФА тестирование является дополнительной возможностью для определения больных COVID-19 и тех, кто уже переболел.

Как сообщалось, мировые врачи заверили, что ИФА-тесты лучше метода ПЦР в обнаружении COVID-19.

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Как сообщили, что Украина стала пятой страной в мире, ученым и медикам которой удалось разработать собственные иммуноферментные тест-системы для определения антител к коронавирусу в организме человека.

А 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, которыми предусмотрено обязательное ИФА-тестирование.

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Украина, Львов, Карантин.
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