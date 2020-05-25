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ОГА: на Днепропетровщине строят понтонную переправу рядом с разрушенным мостом

ОГА: на Днепропетровщине строят понтонную переправу рядом с разрушенным мостом
14:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:На Днепропетровщине, рядом с разрушенным мостом в Никопольском районе строят временный - понтонный.

Рядом с разрушенным мостом в Никопольском районе на Днепропетровщине строят временный - понтонный.

Об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Александр Москаленко, сообщает сайт ОГА.

"Пока будут идти восстановительные работы, приняли решение смонтировать временную переправу, чтобы водители не делали большой крюк по объездной дороге", - сказал заместитель председателя Днепропетровской ОГА Александр Москаленко.

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По его словам, сейчас возле разрушенного моста готовят «дорожную подушку» под будущий понтонный - отсыпают шлак.

Запустить новую переправу планируют уже завтра. Однако на вес грузовиков будут установлены ограничения.

Понтонную переправу через реку Чертомлык в Никопольском районе монтирует служба автодорог в Днепропетровской области при содействии облгосадминистрации. Одновременно готовят и проектно-изыскательскую документацию - для начала восстановления разрушенного моста.

Понтонный мост имеет плавучие опоры-понтоны, которые поддерживают палубу для движения транспорта и пешеходов. Его устанавливают как временную переправу через водоемы - при аварии или во время ремонта постоянных мостов.

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Как сообщалось, 20 мая в 10-20 в Службу спасения «101» от правоохранителей поступило сообщение, что в селе Алексеевка Никопольского района, во время движения грузового автомобиля Iveco по автомобильному мосту через Алексеевский залив Каховского водохранилища, произошло разрушение одной из секций моста и в воду частично упал грузовик.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.

24 мая грузовик удалось вытащить.

Укравтодор пообещал построить временную понтонную переправу возле разрушенного моста в Никопольском районе. Колонна специальной техники ВСУ уже отправилась из Одесской области.

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Украина, Днепр, Мост.
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