Развитие энергетики: на Ривненщине строят мощную солнечную электростанцию

Новости Украины:В Украине самую большую в области солнечную электростанцию ​​строят на Ривненщине.

Самую большую в области солнечную электростанцию строят на Ривненщине.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Новая солнечная электростанция заработает в Костопольском районе. Ее строит ООО "Теплоэнерго Сервис" в Малолюбашанской громаде, на территории 20 га индустриального парка, она будет состоять из 5200 солнечных панелей и иметь мощность 1,8 мВт. В строительство инвестировано 1,8 млн евро", - говорится в сообщении.

Сообщается, что председатель облгосадминистрации уже подписал распоряжение об уменьшении стоимости аренды земли для инвестора.

Отныне и до момента введения СЭС в эксплуатацию застройщик будет платить за пользование участком вдвое меньше - 1,5% от его нормативной денежной оценки. Сэкономленные на аренде более 400 тыс. грн в год инвестор сможет направить на развитие солнечной электростанции или ускорение строительства.

Сейчас "Теплоэнерго Сервис" завершает прокладку подземного кабеля до точки подключения к Единой энергетической системе, проходит сертификация оборудования в НКРЭКУ для заключения договора; запланировано продолжение строительства солнечной электростанции с увеличением мощностей до 6 мВт.

Как сообщалось, в Украине за прошлый год мощность ветровых и солнечных электростанций увеличилась в 2,7 раза и достигла показателя 4,7 ГВт.

Сейчас в Украине работает 15 665 (875 промышленных и 14 790 СЭС домохозяйств) объектов возобновляемой электроэнергетики, которым установлен "зеленый" тариф.

Украина входит в десятку стран Европы по темпам развития солнечной энергетики.