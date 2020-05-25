Эпидемия: во Львовской области зафиксировали еще одну смерть пациента от COVID-19

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса на Львовщине зафиксировали еще дону смерть пациента с этим заболеванием.

Во Львовской области умер 39 пациент с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"В области умер 39 пациент, у которого было зафиксировано коронавирус. Женщина, 1967 года, умерла сегодня, 25 мая. Пациентка находилась на лечении в отделении реанимации Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что положительный результат теста, который подтвердил коронавирус, поступил 23 мая.

"У пациентки были сопутствующие заболевания — сердечно-легочная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, жировой гепатоз печени", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, за последние сутки во Львовской области — 27 положительных ПЦР-тестов на COVID-19, в общем 1360 зараженных коронавируса. При этом в области зафиксировали 37-ю смерть человека, инфицированного коронавируса.