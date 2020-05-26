Авария с конструкцией Южного моста и ДТП на Северном мосту: Киев снова остановился в пробках

Новости Украины:По состоянию на утро в Киеве, в частности на левом берегу, заметно значительное затруднение движения транспорта.

По состоянию на 8:10 26 мая ситуация с пробками на дорогах Киева близка к транспортному коллапсу. Движение транспорта осложнилось в центре города и на мостах через Днепр, в направлении правого берега.

По данным карт Google, пробки образовались на Броварском проспекте и проспекте Освободителей. На Северном мосту возникло сразу два ДТП, еще одна авария произошла перед мостом – на проспете Романа Шухевича (перед СкайМоллом).

Проблемы с движением возникли на улице Набережно-Крещатицкой на Подоле, на Бульваре Тараса Шевченка и на проспекте Победы. Крупная пробка образовалась также на проспекте Лобановского.

В то же время, КГГА сообщает об аварийной ситуации на Южном мосту – оборвалась часть накрывного листа у одного из старых деформационных швов. На месте работают коммунальщики, движение в направлении правого берега частично ограничено.

Напомним, Киевский метрополитен 25 мая возобновил перевозку пассажиров. Пассажирам проверяют температуру и допускают в транспорт при условии наличия защитной маски. Количество пассажиров в вагонах определяется правилами социальной дистанции.