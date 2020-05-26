Скачать
Вторник, 26.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки от COVID-19 больше выздоровели, чем заболели: ситуация по регионам
В Украине за сутки от COVID-19 больше выздоровели, чем заболели: ситуация по регионам
Температурные "качели" и дожди: какой будет погода до конца мая
Температурные "качели" и дожди: какой будет погода до конца мая
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 мая

В киевском метро в час пик стало больше пассажиров

Смотрите фото (3)
В киевском метро в час пик стало больше пассажиров
10:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В киевском метро во второй день после ослабления карантина увеличилось количество пассажиров по сравнению с первым днем ​​возобновления работы подземки.

В киевском метро во вторник в час пик увеличилось количество пассажиров, по сравнению с первым днем возобновления работы метрополитена. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В то же время, людей в метро все равно меньше, чем в докарантинний период.

На станциях метрополитена пассажиры соблюдают дистанцию в 1,5 метра. В вагонах люди тоже стараются не сидеть близко друг от друга.

Работа общественного транспорта в столице восстановлена с 23 мая, а в Киевской области - с 26 мая.

Авария с конструкцией Южного моста и ДТП на Северном мосту: Киев снова остановился в пробках

В мире по состоянию на утро 26 мая зафиксировано 5 590 358 случаев заболевания COVID-19, из них 347 907 летальных, выздоровели 2 366 574 человека.

По состоянию на 26 мая в Украине лабораторно подтверждено 21 584 случая COVID-19, в частности за сутки 339.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Киев, Метро, Метрополитен, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
02 Кабмин Шмыгаля: Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером
03 Лечитесь едой! Одна из самых полезных ягод для печени
04 Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
05 Итоги дня 25 мая: ВНО 2020 и открытие детсадов в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире - уже свыше 5,5 миллиона инфицированных COVID-19
В мире - уже свыше 5,5 миллиона инфицированных COVID-19
В ВОЗ прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент
В ВОЗ прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент
На Донбассе боевики 16 раз открывали огонь
На Донбассе боевики 16 раз открывали огонь
Простой эксперимент, который изменит вашу жизнь за месяц
Простой эксперимент, который изменит вашу жизнь за месяц
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь