В киевском метро в час пик стало больше пассажиров

Новости Украины:В киевском метро во второй день после ослабления карантина увеличилось количество пассажиров по сравнению с первым днем ​​возобновления работы подземки.

В киевском метро во вторник в час пик увеличилось количество пассажиров, по сравнению с первым днем возобновления работы метрополитена. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В то же время, людей в метро все равно меньше, чем в докарантинний период.

На станциях метрополитена пассажиры соблюдают дистанцию в 1,5 метра. В вагонах люди тоже стараются не сидеть близко друг от друга.

Работа общественного транспорта в столице восстановлена с 23 мая, а в Киевской области - с 26 мая.

В мире по состоянию на утро 26 мая зафиксировано 5 590 358 случаев заболевания COVID-19, из них 347 907 летальных, выздоровели 2 366 574 человека.

По состоянию на 26 мая в Украине лабораторно подтверждено 21 584 случая COVID-19, в частности за сутки 339.