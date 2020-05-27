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Киевских медиков протестируют на наличие антител к COVID-19

Киевских медиков протестируют на наличие антител к COVID-19
05:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В Киеве для медиков будут проводить анализ на определение антител к COVID-19.

В Киеве начато тестирование медицинских работников ИФА-тестами для определения антител к COVID-19,  сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации  Валентина Гинзбург.

"В первую очередь тестируем тех медиков, которые непосредственно задействованы в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Сегодня это"ковидные" бригады"скорых". После них начинаем массовое тестирование сотрудников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Планируем, в сутки делать около 100 анализов. Также до конца недели будут протестированы ИФА-тестами сотрудники столичных роддомов, проверять на наличие антител их начали еще вчера", - рассказала Гинзбург.

 По мнению Директора департамента здравоохранения КГГА, такой метод позволит лучше понимать истинную статистику заболеваемости среди медицинских работников.

"На сегодня в 12 лабораториях коммунальных учреждений здравоохранения является возможность получать результаты ИФА. Департамент проводит работу с руководителями учреждений, которые, я уверена, заинтересованы в таком тестировании. Потому что речь идет, в первую очередь, о заботе о своих сотрудников и пациентов ", - подытожила Гинзбург.

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Киев, КГГА, Коронавирус, Валентина Гинзбург, Covid-19.
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