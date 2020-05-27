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Утро в Киеве началось с пробок: где нельзя проехать

Утро в Киеве началось с пробок: где нельзя проехать
09:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:По состоянию на 8:05 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения.

По состоянию на 8:20 утра ситуация на дорогах Киева близка к критической. На мостах через Днепр, в центре города и на проспекте Победы возникли масштабные пробки.

Согласно данным карт Google, ситуацию осложняют многочисленные аварии: ДТП зафиксированы на Северном мосту, Броварском проспекте (две аварии), бульваре Дружбы народов, улице Вадима Гетьмана (сразу три аварии) и улице Кирилловской. Движение на проспекте Леся Курбаса частично перекрыто.

Также ограничен проезд на улице Покровской на Подоле. На улице Михаила Бойчука ведутся дорожные роботы.

Напомним, Киевский метрополитен 25 мая возобновил перевозку пассажиров.

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Пассажирам проверяют температуру и допускают в транспорт при условии наличия защитной маски. Количество пассажиров в вагонах определяется правилами социальной дистанции.

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Киев, Транспорт, Автомобили, Пробки.
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