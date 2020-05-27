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Украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках

Украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках
09:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:По данным Укргидрометцентра, 27 - 28 мая в Украине прогнозируют повышение уровня воды в реках.

Синоптики Укргидрометцентра предупредили о повышении уровня воды в реках 27-28 мая вследствие ожидаемых дождей. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

В реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,3 м над уровнями 26 мая на 08:00 без угрозы негативных последствий.

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Напомним, в Украине в среду, 27 мая, во всех областях Украины дожди с грозами. Максимальная температура воздуха составит +22 на юге и востоке. На западе температура будет держаться на уровне от +17 до +19, на востоке - +15...+22, на юге - +19...+22, на севере - от +15 до +17 градусов. Осадки по всей территории страны ожидаются до конца недели.

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Погода, Укргидрометцентр, ГСЧС, Реки, Уровень воды.
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