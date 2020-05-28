В Каховке злоумышленник бросил бутылку зажигательной смеси в здание прокуратуры

Новости Украины:В Херсонской области мужчина пытался поджечь здание прокуратуры.

В Каховке Херсонской области 27-летний мужчина пытался поджечь здание прокуратуры из-за мести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 27 мая, утром в административном здании Каховской городской прокуратуры произошел пожар. На месте происшествия полицейские обнаружили разбитое стекло в кабинете на первом этаже и стеклянную бутылку с частицами зажигательной смеси. Отрабатывая основную версию следствия, то есть совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре места происшествия оперативники обнаружили много вещественных доказательств: окурки от сигарет, бутылки с остатками зажигательной смеси, спички, полимерные трубки, через которые заливалась зажигательная смесь и фрагмент отпечатка от обуви рядом со зданием прокуратуры. Правоохранители изъяли все вещественные доказательства и направили на исследование. Оконное стекло кабинета было разбито, по внешним признакам с помощью тяжелого предмета, которого не было на месте преступления. Опросив работников прокуратуры, полицейские выдвинули 5 различных версий.

Полицейские привлекли кинолога вместе со служебной собакой для установления направления движения злоумышленника. Установив путь его передвижения, оперативники просмотрели записи видеонаблюдения с соседних зданий, на которых увидели мужчину средних лет в красной куртке с электрическим инструментом в руках. Уже через несколько часов оперативники по силовой поддержке роты полиции особого назначения задержали мужчину возле одного из местных ломбардов, куда он принес на продажу электроинструмент, с помощью которого совершал преступление. Также полицейские сравнили следы обуви задержанного с теми, что остались на месте преступления, и они совпали.

Злоумышленником оказался 27-летний житель поселка Каховского района, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и причинения телесных повреждений. Полицейские выяснили, что недавно суд отпустил мужчину из-под стражи под залог, поэтому таким образом мужчина решил отомстить работникам местной прокуратуры. На месте преступления мужчина пытался просверлить отверстие в стекле шуруповертом и залить зажигательную смесь в помещение. После неудачных попыток человек залил зажигательную смесь в две стеклянные бутылки, бросил в проем окна, в результате чего и произошел пожар.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенные путем поджога). Полицейские задержали злоумышленника по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается, решается вопрос об уведомлении мужчине о подозрении.