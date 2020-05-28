Утро в Киеве началось с пробок: на каких улицах движение парализовано

Новости Украины:По состоянию на 09:00 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения.

По состоянию на 9:00 четверга движение на дорогах столицы значительно осложнено. Сильные пробки возникли в центре города, а также на Северном мосту.

На улице Братиславской зафиксировано два ДТП. Авария и сильная пробка замечены на улице Набережно-Крещатицкой. На Набережном шоссе ведутся дорожные работы.

Пробки осложнили движение на улице Кловской, Бассейной, Жилянской и Пушкинской, а также на Бульваре Тараса Шевченко и проспекте Победы. На улице Антоновича произошло ДТП.

На въезде на Северный мост в направлении правого берега возникла авария, движение по мосту осложнено.

Когда в Киеве запустят городскую электричку

Напомним, Киевский метрополитен 25 мая возобновил перевозку пассажиров. Пассажирам проверяют температуру и допускают в транспорт при условии наличия защитной маски. Количество пассажиров в вагонах определяется правилами социальной дистанции.