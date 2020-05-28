Штормовое предупреждение: в Украине резко испортится погода

Новости Украины:В Украине 28 мая ожидается ухудшение погодных условий, значительные дожди и шквальный ветер.

Ночью 28 мая в юго-восточной части страны, днем - в большинстве северных, центральных, Одесской и николаевской областях ожидается значительное ухудшение погодных условий.

"Значительные дожди, на левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м/с", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Значительный дождь ожидается в Киеве в четверг днем, 28 мая, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Ожидающейся непогоде присвоен I уровень опасности (желтый).

В "Киевавтодоре" заявили о готовности ликвидировать последствия непогоды 72 единицами спецтранспорта и спецсредств, в том числе мотопомпами, насосными станциями и гидромониторами. В случае выявления мест подтоплений в КГГА призывают обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по тел.: 284-74-19.

Как сообщалось, 29-30 мая в Украине ожидаются дожди, в восточных областях значительные. Ветер северо-восточный с переходом в юго-западный, в восточной части юго-восточный, 7-12 м /с, местами порывы 15-20 м /с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°, в западных областях 12-17°; 29 мая в восточной части 21-26°.

В Киеве и столичном регионе 29 мая ночью значительные дожди, 30 мая умеренные, но с грозами. Ветер северо-восточный с переходом в юго-западный, 7-12 м /с, местами порывы 15-20 м /с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.