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Погодные аномалии в Украине: синоптики дали объяснение

Погодные аномалии в Украине: синоптики дали объяснение
10:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Аномальные изменения погоды в Украине связаны с нарушением атмосферных процессов.

Во всех странах Северного полушария, в том числе и в Украине, отмечаются изменения климата, которые выражены в том, что среднегодовая температура воздуха по сезонам повышается, заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Кульбида отметил, что "южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому", уточнив, что там заметно повышение температуры и уменьшение эффективности осадков за счет их испарения.

В то же время, по его словам, температурный режим в мае остался таким же, как был 30 лет назад.

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"Обычно эти аномалии связаны с нарушением атмосферных процессов, которые традиционны для той или иной местности. Они связаны с изменением климата. Май, на самом деле, не является прохладным, погода близка к норме. Немного ниже нормы будут средние значения температуры воздуха", — сказал Кульбида.

Он уточнил, что температура воздуха в зимние месяцы и летом, особенно в июле и августе, повысилась на полтора-два градуса, а для мая как раз характерны похолодания, даже заморозки.

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Кульбида добавил, что настоящей зимы в этом году в Украине не было, что является результатом глобального потепления.

"Средняя температура повысилась на 1,5−2 градуса за последние 30 лет. Это очень большая аномалия. Это приводит к тому, что снег, если и выпадает, то он не задерживается и тает", — объяснил Кульбида.

Он добавил, что потепление наиболее выражено в северных странах европейского континента, и "чем дальше на юг, оно менее выражено, но все равно доходит до Украины".

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Погода, Укргидрометцентр, Климат, Синоптики, Николай Кульбида, Аномалии.
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