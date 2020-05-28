Ливни, ветер и грозы: что обещают синоптики в ближайшие дни

Новости Украины:28 мая синоптики обещают от +15 до +20 градусов тепла, на востоке от +20 до +25 градусов.

В четверг, 28 мая, в Украине ожидаются сильные дожди и ветер, температура днем от 14 до 26° тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"28 мая в Украине облачно с прояснениями. Дожди, днем местами с грозами, ночью в юго-восточной части, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительные дожди (ночью на западе и севере страны небольшой дождь). Ветер северо-восточный, 7-12 м /с, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°, в восточных и юго-восточных областях 21-26° ", - отмечается в сообщении .

В Киеве 28 мая ночью местами небольшой, днем значительный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м /с. Температура ночью около 10°, днем 15-17°. В Киевской области также дождь, местами сильный, местами гроза. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°.

Прогноз погоды на 28 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Наталья Диденко в фейсбуке пояснила, что 28 мая из Турции в Украину переместится циклон, который обусловит значительные дожди.

Синоптики также прогнозируют сильные грозы и порывистый ветер 7 – 12 метров в секунду.

Днем только восточная часть Украины, Приазовье и Крым удержатся от серьезных дождей, возможны незначительные осадки.

Теплее всего будет в Луганской и Донецкой областях – от +23 до +25 градусов. Самую холодную погоду обещают в Киевской и Одесской областях - + 15 ... + 17 градусов тепла.

Ночью в Украине будет прохладнее – от +6 до +12 градусов.

В Киеве будет ветрено, холодно и мокро. Днем – +15...+17 градусов тепла, а ночью – +9...+11 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 28 мая:

Ужгород – +17...+19

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +16...+18

Одесса – +15...+17

Николаев – +16...+18

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Сумы - + 16... + 18

Полтава – +17...+19

Днепр – +21...+23

Запорожье – +21...+23

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +15...+17

29-30 мая в Украине ожидаются дожди, в восточных областях значительные. Ветер северо-восточный с переходом в юго-западный, в восточной части юго-восточный, 7-12 м /с, местами порывы 15-20 м /с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°, в западных областях 12-17°; 29 мая в восточной части 21-26°.

В Киеве и столичном регионе 29 мая ночью значительные дожди, 30 мая умеренные, но с грозами. Ветер северо-восточный с переходом в юго-западный, 7-12 м /с, местами порывы 15-20 м /с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.

Прогноз погоды на 29 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 30 мая, фото: meteo.gov.ua

31 мая - 1 июня в Украине небольшие и умеренные дожди, отдельные грозы, ночью в южных, восточных, 1 июня и в большинстве центральных областей без существенных осадков. Температура ночью 8-13°, в западных областях 5-10° тепла, днем 13-19°, в южной части, восточных и местами центральных областях 17-23°.

В Киеве и Киевской области 31 мая - 1 июня небольшой (ночью 31 мая умеренный) дождь. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°.

Прогноз погоды на 31 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 июня, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.