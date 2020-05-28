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Массовое убийство на Житомирщине: адвокат рассказал новые подробности

Массовое убийство на Житомирщине: адвокат рассказал новые подробности
12:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:Адвокат сестры одного из убитых Маси Найем заявил, что фигурант уже ранее нападал на человека, однако избежал ответственности.

Подозреваемый в убийстве 7 человек в Житомирской области в марте совершил нападение на односельчанина с ружьем, но избежал уголовного преследования.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем, который защищает интересы одного из убитых, на странице в Facebook.

"Подозреваемый в убийстве в Житомирской области еще в марте этого года совершил нападение на человека. Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "... предмет, похожий на биту, 47 см".

Человека, на которого он напал, зовут Николай. После опроса соседей удалось установить, что у подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции. Могу предположить, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле", - рассказал адвокат.

Массовое убийство на Житомирщине: стало известно о новых деталях преступления

Найем считает, что трагедии можно было бы избежать, если бы подозреваемый в убийстве семи человек "осознал необратимость наказания". По его мнению, этому событию должно дать надлежащую оценку Государственное бюро расследований.

Как сообщалось, 22 мая на берегу пруда возле села Новоселица Попельнянского района Житомирской области у арендатора водоема Анатолия Захаренко возник конфликт со знакомыми, с которыми он накануне распивал алкогольные напитки на том же месте. Во время конфликта мужчина из охотничьего ружья ИЖ-58 убил 7 человек. Среди убитых - бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры. Одному из гостей удалось скрыться с места происшествия и сообщить о нем правоохранителям. Подозреваемый в убийстве задержан и находится под стражей. Захаренко во время заседания суда по избранию ему меры пресечения заявил, что причиной убийства стал спор и угрозы ему, и он стрелял в целях самозащиты.

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Полиция, Адвокат, Убийство, Убийство на Житомирщине.
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