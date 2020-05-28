На Донбассе с начала суток удерживается режим "тишины"

Новости Украины:На востоке Украины с начала суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Российские наемники не открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе с начала суток, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российские оккупационные войска активности не проявляли", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Так, украинские военнослужащие продолжают соблюдать режим тишины на линии боевого соприкосновения и находятся наготове дать отпор на действия со стороны противника.

Напомним, боевики за минувшие сутки, 27 мая, 7 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.