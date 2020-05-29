В Броварах полиция провела массовые задержания

Новости Украины:В Броварах под Киевом утром в пятницу произошла стрельба во время стычек, полиция провела массовые задержания.

В Броварах (Киевская обл.) произошла стрельба во время стычек в пятницу утром, полиция провела массовые задержания, сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Массовые задержания полицией Киевской области злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних столкновений и стрельбы", - написал Шевченко в микроблоге Твиттер.

Масові затримання @police_kyiv_obl зловмисників і вилучення зброї у Броварах після ранкових сутичок і стрілянини. pic.twitter.com/s8wd6bYFSt — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) May 29, 2020

"По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется", - сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области в пятницу.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило в пятницу в 7.15. Сотрудники местной полиции прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции.

"Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины", - отмечается в сообщении.

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента. На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников.

"Детали раскрытия этого правонарушения сообщим позже", - отмечено в сообщении.

Напомним, 26 мая в Киеве на Печерске произошла стрельба, в результате чего был ранен иностранец.