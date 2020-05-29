Новости Украины:В Украине от осложнений COVID-19 умерли уже 34 медика, в общем 679 летальных случаев вследствие коронавирусной болезни.

В Украине от коронавирусной болезни умерли уже 34 медика. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

"Подтверждено 22 811 случаев COVID-19, из них 8934 выздоровели, 679 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 429 случаев", - говорится в сообщении.

Всего в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1693 ребенка и 4411 медиков. На амбулаторном лечении 15 733 пациентов, из них 1420 детей и 3586 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7078 человек, из них 273 ребенка и 825 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 267 человека, в том числе один ребенок и 24 медика.

Среди выздоровевших людей 2169 медработников и 606 детей.

"34 медика умерли от осложнений COVID-19, среди детей летальных случаев не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 957 (555 выздоровели)

Волынская обл. - 863 (234 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 930 (261 выздоровел)

Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели)

Житомирская обл. - 694 (408 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1147 (394 выздоровели)

Запорожская обл. - 431 (246 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1360 (780 выздоровели)

г. Киев - 2849 (597 выздоровели)

Киевская обл. - 1535 (394 выздоровели)

Кировоградская обл. - 503 (394 выздоровели)

Луганская обл. - 46 (39 выздоровели)

Львовская обл. - 1563 (361 выздоровел)

Николаевская обл. - 284 (145 выздоровели)

Одесская обл. - 878 (182 выздоровели)

Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели)

Ровенская обл. - 1628 (754 выздоровели)

Сумская обл. - 167 (141 выздоровел)

Тернопольская обл. - 1145 (884 выздоровели)

Харьковская обл. - 1011 (235 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 407 (206 выздоровели)

Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3259 (888 выздоровели)

Черниговская обл. - 150 (55 выздоровели).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 429 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 495 выздоровели. В настоящее время в Украине COVID-19 болеют 13 тыс. 198 человек, что на 76 меньше, чем сутками ранее.