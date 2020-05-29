В Украине от коронавирусной болезни умерли уже 34 медика. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.
"Подтверждено 22 811 случаев COVID-19, из них 8934 выздоровели, 679 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 429 случаев", - говорится в сообщении.
Всего в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.
В общем заболели 1693 ребенка и 4411 медиков. На амбулаторном лечении 15 733 пациентов, из них 1420 детей и 3586 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7078 человек, из них 273 ребенка и 825 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 267 человека, в том числе один ребенок и 24 медика.
Среди выздоровевших людей 2169 медработников и 606 детей.
"34 медика умерли от осложнений COVID-19, среди детей летальных случаев не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В общем случаи подтверждено:
Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 429 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 495 выздоровели. В настоящее время в Украине COVID-19 болеют 13 тыс. 198 человек, что на 76 меньше, чем сутками ранее.