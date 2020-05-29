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COVID-19: в столице за сутки 56 новых случаев

COVID-19: в столице за сутки 56 новых случаев
12:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мер Киева отчитался о ситуации о коронавирусе в столице.

В Киеве зафиксированы 2849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них - 56 новых.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили коронавирус, увеличилось на 56 человек, из них - 17 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек", - сказал Кличко.

Так, по его словам, заболели - 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет, три девочки, которым 4, 8 и 9 лет. Также - 29 мужчин от 26 до 67 лет, шесть мальчиков - от 2 до 17 лет.

Кличко сообщил, что выздоровел за минувшие сутки в столице 91 человек. Всего от коронавируса вылечились 597 жителей города.

В Украине от коронавирусной болезни умерли уже 34 медика

"Больше всего больных за минувшие сутки выявили в Днепровском районе - 12, Деснянском - 9 и в Голосеевском и Дарницком районах - по 6 случаев", - сообщил он.

Как сообщалось, по состоянию на 29 мая в Украине лабораторно подтверждены 22 811 случаев COVID-19. За сутки - 429 новых случаев.

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Виталий Кличко, Киев, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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