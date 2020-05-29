COVID-19: в столице за сутки 56 новых случаев

Новости Украины:Мер Киева отчитался о ситуации о коронавирусе в столице.

В Киеве зафиксированы 2849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них - 56 новых.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили коронавирус, увеличилось на 56 человек, из них - 17 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек", - сказал Кличко.

Так, по его словам, заболели - 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет, три девочки, которым 4, 8 и 9 лет. Также - 29 мужчин от 26 до 67 лет, шесть мальчиков - от 2 до 17 лет.

Кличко сообщил, что выздоровел за минувшие сутки в столице 91 человек. Всего от коронавируса вылечились 597 жителей города.

"Больше всего больных за минувшие сутки выявили в Днепровском районе - 12, Деснянском - 9 и в Голосеевском и Дарницком районах - по 6 случаев", - сообщил он.

Как сообщалось, по состоянию на 29 мая в Украине лабораторно подтверждены 22 811 случаев COVID-19. За сутки - 429 новых случаев.