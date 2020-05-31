В столице открывается сезон работы фонтанов

Новости Украины:Киевские фонтаны начнут работу в День Киева, 31 мая.

Столичные фонтаны начнут работу в День Киева, 31 мая.

Об этом сообщает КГГА.

"31 мая на День Киева возобновят работу столичные фонтаны. В частности, в воскресенье днем состоится запуск фонтанных комплексов на Майдане Независимости", - сообщили в КГГА.

Как уточнили в "Киевводфонде", сезон работы фонтанов 2020 года начнется 31 мая в 12:00.

Сезон работы столичных фонтанов продлится до 30 сентября 2020 года.

Как сообщалось, что обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями.

Как и в предыдущие годы, два фонтанных комплекса будут работать в режиме светло-музыкального шоу - это фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала. Отремонтированный фонтан в парке Марии Заньковецкой будет подсвечиваться в вечернее время, добавили в КГГА.

Как сообщалось, День Киева отметят в онлайн-формате.