В столице открывается сезон работы фонтанов

Столичные фонтаны начнут работу в День Киева, 31 мая.
Об этом сообщает КГГА.
"31 мая на День Киева возобновят работу столичные фонтаны. В частности, в воскресенье днем состоится запуск фонтанных комплексов на Майдане Независимости", - сообщили в КГГА.
Как уточнили в "Киевводфонде", сезон работы фонтанов 2020 года начнется 31 мая в 12:00.
Сезон работы столичных фонтанов продлится до 30 сентября 2020 года.
Как сообщалось, что обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями.
Как и в предыдущие годы, два фонтанных комплекса будут работать в режиме светло-музыкального шоу - это фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала. Отремонтированный фонтан в парке Марии Заньковецкой будет подсвечиваться в вечернее время, добавили в КГГА.
Как сообщалось, День Киева отметят в онлайн-формате.