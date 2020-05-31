В столице уже 2 985 случаев COVID-19: за сутки заболел 81 человек

Новости Украины:В столице подтверждено уже 2 985 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве подтверждено уже 2 985 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом за последние сутки в столице заболел 81 человек, 11 из них - медики.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2 985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

По его словам, новые заболевшие: 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет, 4 девочки от 2 до 8 лет, 31 мужчина от 19 до 86 лет, 6 мальчиков - троим из них по 1 году, другим - 2, 6 и 11 лет.

Также он сообщил, что за сутки в больницы города госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в столице, по словам Кличко, 11 человек. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 648 жителей Киева.

"Отмечу, что больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе - 25, в Деснянском и Дарницком - по 14 случаев", - добавил мэр.

"Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин. Берегите себя!" - подытожил Кличко.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано уже 23 672 случая COVID-19, за сутки - 468.