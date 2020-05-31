ГУНП: в Донецкой области две сотни людей ночь искали трех пропавших детей

Новости Украины:После распространения в социальных сетях информации о пропаже детей сотни людей посреди ночи пришли на помощь правоохранителям.

На Донетчине ночью полицейские вместе с волонтерами разыскали трех пропавших детей в возрасте 3, 4 и 5 лет.

Как сообщает Национальная полиция Украины в Facebook, мальчики исчезли вчера в Доброполье.

"Полиция развернула поисковую операцию, к которой, несмотря на ночное время, присоединились местные жители. Детей искали около 200 человек. Малышей нашли на вершине террикона шахты "Добропольская" около 2:00", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что вчера в 21:00 в Добропольское отделение полиции обратился мужчина, который рассказал, что исчезли двое его сыновей и племянник.

"Как оказалось, он с сожительницей и детьми приехал к родным в Доброполье из Покровска. Взрослые пошли собирать уголь к терриконам, а детей оставили дедушке. Когда родители около 18:00 вернулись, детей нигде не было. Первые три часа пропавших детей родные искали своими силами, но тщетно", - сообщили в полиции.

После распространения в социальных сетях информации об исчезновении детей сотни людей посреди ночи пришли на помощь правоохранителям.

"Полицейские и добровольцы разделились на поисковые группы, которые обследовали местность с тепловизорами и собаками, а территория поисков простиралась на десятки километров и включала озеро, пруд, террикон, дачный поселок", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что выйти на след детей помог кинолог со служебной собакой, которая привела к террикону. "А нашли детей двое молодых ребят, местных жителей. Замерзших и голодных детей завернули в куртки и накормили. Малышей доставили в больницу на обследование. С мальчиками все хорошо, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Киевщине в селе Гребные Кагарлыкского района трагически погиб 13-летний мальчик.