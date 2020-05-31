Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев
Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев
"Батут работает": Маск потроллил главу "Роскосмоса" (Видео)
"Батут работает": Маск потроллил главу "Роскосмоса" (Видео)
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Илона Гвоздева второй раз беременна (Фото)
Илона Гвоздева второй раз беременна (Фото)

ГУНП: в Донецкой области две сотни людей ночь искали трех пропавших детей

ГУНП: в Донецкой области две сотни людей ночь искали трех пропавших детей
14:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:После распространения в социальных сетях информации о пропаже детей сотни людей посреди ночи пришли на помощь правоохранителям.

На Донетчине ночью полицейские вместе с волонтерами разыскали трех пропавших детей в возрасте 3, 4 и 5 лет.

Как сообщает Национальная полиция Украины в Facebook, мальчики исчезли вчера в Доброполье.

"Полиция развернула поисковую операцию, к которой, несмотря на ночное время, присоединились местные жители. Детей искали около 200 человек. Малышей нашли на вершине террикона шахты "Добропольская" около 2:00", - говорится в сообщении.

347 тыс налички и кредит на более чем 3,3 млн: что задекларировал Ермак

В полиции отмечают, что вчера в 21:00 в Добропольское отделение полиции обратился мужчина, который рассказал, что исчезли двое его сыновей и племянник.

"Как оказалось, он с сожительницей и детьми приехал к родным в Доброполье из Покровска. Взрослые пошли собирать уголь к терриконам, а детей оставили дедушке. Когда родители около 18:00 вернулись, детей нигде не было. Первые три часа пропавших детей родные искали своими силами, но тщетно", - сообщили в полиции.

После распространения в социальных сетях информации об исчезновении детей сотни людей посреди ночи пришли на помощь правоохранителям.

"Где-то в пределах $250 миллиардов": Кравчук оценил компенсацию за ликвидацию ядерного оружия

"Полицейские и добровольцы разделились на поисковые группы, которые обследовали местность с тепловизорами и собаками, а территория поисков простиралась на десятки километров и включала озеро, пруд, террикон, дачный поселок", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что выйти на след детей помог кинолог со служебной собакой, которая привела к террикону. "А нашли детей двое молодых ребят, местных жителей. Замерзших и голодных детей завернули в куртки и накормили. Малышей доставили в больницу на обследование. С мальчиками все хорошо, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Киевщине в селе Гребные Кагарлыкского района трагически погиб 13-летний мальчик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Дети, Пропажа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
02 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
03 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
04 Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее
05 Смерть Джорджа Флойда: в Нью-Йорке арестовали более 200 протестующих
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: в оккупированном Крыму насчитали 546 случаев COVID-19
Пандемия: в оккупированном Крыму насчитали 546 случаев COVID-19
Смягчение карантина: в Иерусалиме и Саудовской Аравии открыли мечети
В Саудовской Аравии и Иерусалиме открыли мечети
Эпидемия: в Кировоградской области еще пять человек подхватили COVID-19
В Кировоградской области еще пять человек подхватили COVID-19
Предчувствия, которые нельзя игнорировать
Предчувствия, которые нельзя игнорировать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь