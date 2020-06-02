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Запорожская область возобновила междугородние пассажирские перевозки

Запорожская область возобновила междугородние пассажирские перевозки
05:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Запорожской области возобновились междугородние пассажирские перевозки.

В Запорожской области возобновились междугородние автобусные и железнодорожные пассажирские перевозки.

В здание железнодорожного вокзала в Запорожье впускают ограниченное количество людей, обязательно в масках. Пока работает только 2 кассы.

"Один человек вышел - один вошел. Обязательно в масках, на входе температуру измеряем. Перед кассами - желтая разметка, чтобы люди дистанцию соблюдали, антисептик", - отметила сотрудница вокзала.

В течение суток с железнодорожной станции "Запорожье-1" должно отправиться 11 поездов (в том числе проходящих). Первый прямой поезд Запорожье - Киев должен был отправиться в 15:36. Однако поезд опоздал более чем на час.

Большинство пассажиров - студенты, которые на время карантина были вынуждены вернуться домой. Стоимость билета в вагон 1 класса - порядка 1200 грн, рассадка пассажиров - в шахматном порядке.

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С центрального автовокзала "Запорожье-1" сегодня также отправились первые межобластные рейсы.

"Сегодня уже отправились рейсы на Днепр, Одессу, Киев, Донецк, Курахово, Северодонецк. Около 70 рейсов внутриобластных. С 4 июня возобновляются перевозки в Херсон. Люди начинают привыкать к тому, что перевозки возобновляются", - отметила диспетчер Ольга Куценко.

На автовокзале говорят, что цены на билеты не повышали, хотя количество мест пришлось сократить в два раза. В частности, билет на автобус Запорожье - Киев стоит от 350 до 500 гривен.

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Как сообщалось, междугородние пассажирские перевозки были остановлены из-за пандемии коронавируса с 18 марта. По информации лабораторного центра МОЗ, по состоянию на 1 июня в Запорожской области зафиксировано 447 случаев коронавируса.

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Запорожская область, Карантин, Пассажирские перевозки.
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