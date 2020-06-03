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Ослабление карантина: В столице уже заработали 466 детсадов

Ослабление карантина: В столице уже заработали 466 детсадов
14:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Киеве с 1 июня начали работу 466 детских садов.

С 1 июня в Киеве начали работу 466 детских садов.

Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"На сегодняшний день в Киеве работают 466 детских садов. Это те учреждения, которые осуществили все необходимые меры для безопасной работы", - сказал Кличко.

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По его словам, персонал детских садов прошел инструктаж, как действовать в случае вспышки респираторного заболевания в детском саду. Ежедневно детям на входе и персоналу измеряют температуру. Родителям в группы заходить запрещено.

Кличко рассказал, что на сегодняшний день в детсады в Киеве пошли почти 15 тысяч детей. А до карантина в среднем сады ежедневно посещали более 55 тысяч детей.

"Многие родители, у которых есть возможность оставить детей дома или с родственниками, ни повели детей в сады, чтобы не подвергать их опасности, и я благодарен им за это", - отметил городской голова. 

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Он сообщил, что в 62 детских садах продолжаются плановые ремонтные работы.

Как сообщалось, в Киеве с 1 июня начался следующий этап ослабления ограничительных мер. В частности, в столице открыли детские сады, спортивные комплексы, залы и фитнес-центры, детско-юношеские спортивные школы, учреждения профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов.

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Киев, Украина, Карантин.
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