Лоссовский:Оккупанты возвращаются на позиции на участке разведения в Петровском

Новости Украины:Лоссовский говорит, что оккупанты восстанавливают позиции на участке разведения в Петровском.

Украинская делегация во время онлайн-заседания Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ в среду привлекла внимание миссий стран-участниц к скрытому восстановлению и использованию российскими оккупационными силами своих позиций на участке разведения сил в Петровском.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

"Российские оккупационные силы продолжают активно использовать свои старые инженерные позиции, имитируя их демонтаж, на западной окраине Петровского, которая находится на участке разведения сил №3. На сегодняшнем заседании Форума, в частности, мы акцентировали внимание присутствующих делегаций на этом вопиющем нарушении со стороны российской стороны", - заявил он.

По словам дипломата, боевики российских вооруженных формирований систематически, преимущественно ночью, осуществляют наблюдение за Вооруженными Силами Украины с этих позиций, используя специальную наблюдательную технику. Кроме того, они открывают провокационный огонь с целью вызвать ответный огонь со стороны украинских военных и, таким образом, обвинить ВСУ в несоблюдении обязательств относительно режима прекращения огня на участке разведения.

"Российские оккупационные войска также строят глубокие позиции на территории, граничащей с участком разведения. С целью избежания наблюдения СММ за этим районом они осуществляют "глушение" беспилотников Миссии и ведут огонь в их сторону, а также закладывают мины. Кроме того, была перекрыта дорога между Петровским и Викторовкой для предотвращения ее использования патрулями СММ", - заявил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.

Он напомнил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 4 мая не может получить доступ к своей камере, установленной в районе Петровского. Уже дважды мини-БПЛА миссии был обстрелян из стрелкового оружия, а также подвергся воздействию помех сигнала GPS во время пролета в этом районе участки разведения.

Лоссовский указал на то, что ранее СММ ОБСЕ зафиксировала на участке разведения в районе Петровского земельные работы и обустройство бывших позиций российских вооруженных формирований.

Так, в пределах участка разведения, примерно в 20 м на запад от ее восточного края и в 350 м на север от ее южного края, БПЛА обнаружил 10-метровое продолжение деревянной конструкции, которая накрывает часть существующей траншеи, а также новые панели на крыше крытой позиции для транспортных средств. Кроме того, дрон ОБСЕ впервые зафиксировал удлинение имеющейся траншеи на 3 м в западном направлении. Все это, как заявили в СММ, принадлежит российским вооруженным формированием.

Кроме того, за пределами участка разведения на подконтрольной российским оккупационным силам территории, примерно в 200 м на северо-запад от северо-восточного угла, этот БПЛА впервые обнаружил деревянный бункер, возведенные стены и каркас крыши. Также было обнаружено нагромождение деревянных бревен, что лежали неподалеку, возле позиции российских вооруженных формирований, поперек дороги между Богдановкой и Петровским.

За пределами участка разведения, на расстоянии около 200 м к востоку от ее восточного края, БПЛА Миссии обнаружил 40 противотанковых мин (вероятно, ТМ-62), принадлежавших российским оккупационным силам.