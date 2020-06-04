Верховный суд восстановил сэра Жмеринки в должности

Новости Украины:Мэр Жмеринки вернул себе кресло через Верховный суд.

Верховный суд Украины восстановил в должности мэра Жмеринки Анатолия Кушнира, признав противоправным решение горсовета о досрочном прекращении его полномочий.

Об этом говорится в постановлении Верховного суда.

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 4 июня в открытом судебном заседании рассмотрел и удовлетворил полностью кассационную жалобу по иску городского головы Жмеринки Анатолия Кушнира и его заместителя Константина Тимуня к Жмеринскому городскому совету, секретарю Жмеринского городского совета Юрия Свитлака и при участии третьих лиц о признании противоправными действий и признании противоправными решений.

"Признать противоправными действия секретаря Жмеринского городского совета Свитлака Юрия Степановича относительно незаконного собрания и проведения сессии Жмеринского городского совета, состоявшегося 22 мая 2018 года. Признать незаконным и отменить решение Жмеринского городского совета от 22 мая 2018 "О досрочном прекращении полномочий городского головы Кушнира А.П.", - говорится в постановлении Верховного суда.

Суд также признал незаконным и постановил отменить распоряжение секретаря Жмеринского городского совета о роспуске исполкома горсовета и увольнении Кушнира и постановил восстановить его в должности с 23 мая 2018 года.

Этим документом восстановлен в должности и заместитель городского головы Константин Тимунь.

Постановление Верховного суда вступило в законную силу с даты принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как рассказал Укринформу Анатолий Кушнир, он намерен немедленно приступить к выполнению своих должностных обязанностей. "Потому что сегодня довольно сложная ситуация - уменьшились поступления в бюджет, а число работников горсовета наоборот значительно возросло. Есть очень большой объем работ, который надо выполнять", - сказал Кушнир.

По его словам, он допускает возможность "теплого приема" от сторонников и.о. городского головы Жмеринки Юрия Свитлака. "Но учитывая количество простых жмеринчан, которые меня избрали и поддерживают, а это 79% тех, кто участвовал в выборах, я не имею права бояться", - добавил Кушнир.

Ранее, комментируя события февраля 2020 года, когда состоялся штурм Жмеринского городского совета активистами, которые хотели попасть на сессию, которая должна была рассмотреть вопрос о недоверии и.о. городского головы Юрию Свитлаку, Кушнир рассказал об обстоятельствах своего отстранения от должности: "Я прогнозировал, что это до добра не приведет, когда еще в мае 2018 года Юрий Свитлак таким образом решил прийти к власти. Часть депутатов тогда была запугана, кому угрожали уничтожить бизнес. Кому-то, например, рассказывали, сколько горит автобус, или что может что-то прилететь в их производственное помещение. Кто-то говорил, что не хочет, чтобы ему переломали руки-ноги. Кого-то купили или убедили обещаниями. Таким образом, группа депутатов, в общем, около 25, которые тогда проголосовали за мою "отставку", вошла в определенную спайку с нынешним руководителем города. Других, кто на сессию не пришел, кого-то потом уволили с работы или начали объяснять, что их надо поддерживать, потому что необходимо единогласие и одобрение действий и.о. городского головы".

Анатолий Кушнир был избран городским головой Жмеринки в 2014 году.