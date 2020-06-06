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COVID-19: за сутки коронавирус подтвердили еще у 83 киевлян

COVID-19: за сутки коронавирус подтвердили еще у 83 киевлян
14:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Киеве подтвердили еще 83 случаев заражения.

Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 83 человека. Умерли 2 больных.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В последние дни количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За прошедшие сутки заболевание лабораторно подтвердили еще у 83 человек. 11 из них - медики. Два человека за прошедшие сутки умерли. Всего за период пандемии 75 летальных случаев. На сегодняшний день в столице уже 3375 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - цитирует пресс-служба киевского мэра Виталия Кличко.

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Среди тех, у кого болезнь подтвердили за прошедшие сутки: 41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет и девочка, которой 10 лет. А также 38 мужчин от 18 до 82 лет. И три мальчика в возрасте 8, 10 и 13 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 19, Деснянском - 17, в Дарницком и Днепровском - по 10 случаев.

"В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Это - не самое большое количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии. Всего в больницах с диагнозом коронавирус сегодня лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных - в тяжелом состоянии. Трое - под аппаратами ИВЛ. Еще 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус. Среди них - 8 детей", - добавил мэр Киева.

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Выздоровели за прошедшие сутки 12 жителей столицы. Всего коронавирус преодолели 888 киевлян.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 6 июня лабораторно подтверждены 26 514 случаев COVID-19, из них за последние сутки - 550. Выздоровели 11812 человек, умерли - 777.

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Киев, Украина, Коронавирус.
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