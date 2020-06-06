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ООС: боевики выпустили семь мин по украинским позициям

ООС: боевики выпустили семь мин по украинским позициям
20:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Возле Марьинки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив в том числе и минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведены от линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"Украинские защитники дали захватчикам решительный ответ. Почувствовав на себе действие наших штатных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности", - подчеркнули в штабе.

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Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" противник выпустил семь мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил неподалёку от Опытного.

Рядом с Марьинкой оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Богдановки - использовали противотанковые ракетные комплексы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" неподалёку Орехово боевики вели огонь по позициям ОС из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - добавили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, как оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил возле Опытного и Марьинки.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.
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