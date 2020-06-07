Из-за COVID-19: в аннексированном Крыму изолировали почти тысячу человек

Новости Украины:Речь идет о пациентах, контактировавших с зараженными COVID-19, а также приезжих.

В оккупированном Крыму в обсерваторах изолировали 976 человек - пациентов, контактировавших с зараженными COVID-19, а также приезжих.

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на сайт контролируемого Кремлем правительства Крыма.

По официальной информации, под медицинским наблюдением находятся 2888 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1693 человека, в стационары помещены 219 человек.

В Крыму за последние сутки обнаружили еще 14 новых случаев COVID-19. Всего на полуострове зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции, умерли 14 человек. В Севастополе COVID-19 обнаружили у 176 человек, трое умерли.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине на COVID-19 заболели 485 человек, из них 29 детей и 34 медработники.