Штаб ООС: оккупанты на Троицу нарушили "тишину" один раз

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов за сутки.

Вооруженные формирования Российской Федерации в воскресенье, 7 июня, один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили вражеским подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность. Потери противника уточняются.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" соблюдался.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.