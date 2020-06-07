Штаб ООС: оккупанты на Троицу нарушили "тишину" один раз

Вооруженные формирования Российской Федерации в воскресенье, 7 июня, один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили вражеским подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность. Потери противника уточняются.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.
На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" соблюдался.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.