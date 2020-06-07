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Штаб ООС: оккупанты на Троицу нарушили "тишину" один раз

Штаб ООС: оккупанты на Троицу нарушили "тишину" один раз
18:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов за сутки.

Вооруженные формирования Российской Федерации в воскресенье, 7 июня, один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили вражеским подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность. Потери противника уточняются.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" соблюдался.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Донбасс, ВСУ, ООС.
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