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Кровавая трагедия на Киевщине: мужчина зарезал сестру и двух квартирантов

Кровавая трагедия на Киевщине: мужчина зарезал сестру и двух квартирантов
23:39 Вс, 7 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Киевской области мужчина убил сестру и двух квартирантов.

В полиции Киевской области сообщили подробности кровавой трагедии, что произошла сегодня, 7 июня, в городе Фастов и о которой ранее писал УНН со ссылкой на собственные источники.

Так, 28-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом, подозревается в совершении умышленного убийства родной сестры и двух квартирантов. Также он нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, которая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, сообщили правоохранители.

Сообщение в полицию о ножевом ранении людей в одном из частных домов Фастова поступило от медиков, прибывших на вызов неравнодушного жителя.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили три тела с признаками насильственной смерти. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа местного отделения полиции и наряд полиции охраны, криминалистическая лаборатория Главного управления полиции Киевской области.

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Задержали подозреваемого полицейские на месте совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

"Тела погибших - 31-летняя сестра подозреваемого и двое тел мужского и женского пола, личности которых устанавливают работники полиции, направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, погибшие люди снимали там жилье", - говорится в сообщении.

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По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины столь ужасной трагедии. Продолжается следствие.

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Киевская область, Убийство, Фастов, Нацполиция.
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