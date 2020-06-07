Кровавая трагедия на Киевщине: мужчина зарезал сестру и двух квартирантов

Новости Украины:В Киевской области мужчина убил сестру и двух квартирантов.

В полиции Киевской области сообщили подробности кровавой трагедии, что произошла сегодня, 7 июня, в городе Фастов и о которой ранее писал УНН со ссылкой на собственные источники.

Так, 28-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом, подозревается в совершении умышленного убийства родной сестры и двух квартирантов. Также он нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, которая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, сообщили правоохранители.

Сообщение в полицию о ножевом ранении людей в одном из частных домов Фастова поступило от медиков, прибывших на вызов неравнодушного жителя.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили три тела с признаками насильственной смерти. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа местного отделения полиции и наряд полиции охраны, криминалистическая лаборатория Главного управления полиции Киевской области.

Задержали подозреваемого полицейские на месте совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

"Тела погибших - 31-летняя сестра подозреваемого и двое тел мужского и женского пола, личности которых устанавливают работники полиции, направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, погибшие люди снимали там жилье", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины столь ужасной трагедии. Продолжается следствие.