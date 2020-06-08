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Во Львове из-за коронавируса приостановлена работа суда

Во Львове из-за коронавируса приостановлена работа суда
00:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Суд во Львове приостановил работу из-за коронавируса у судьи.

В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова коронавирусом COVID-19 во вторник, 9 июня, работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт суда.

"В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова коронавирусом COVID-19 во вторник, 9 июня, работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения", говорится в сообщении.

О возобновлении работы суда и о дальнейших особенностях режима будет сообщено дополнительно.

Коронавирус: во Львове от COVID-19 умерли еще двое людей

За последние сутки во Львовской области - 68 положительных ПЦР-тестов на COVID-19, в общем 2121 инфицированных коронавирусом.

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Львов, Коронавирус, Covid-19.
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