Во Львове из-за коронавируса приостановлена работа суда

Новости Украины:Суд во Львове приостановил работу из-за коронавируса у судьи.

В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова коронавирусом COVID-19 во вторник, 9 июня, работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт суда.

"В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова коронавирусом COVID-19 во вторник, 9 июня, работа суда будет временно приостановлена с целью проведения дезинфекции помещения", говорится в сообщении.

О возобновлении работы суда и о дальнейших особенностях режима будет сообщено дополнительно.

За последние сутки во Львовской области - 68 положительных ПЦР-тестов на COVID-19, в общем 2121 инфицированных коронавирусом.