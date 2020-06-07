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Коронавирус: во Львове от COVID-19 умерли еще двое людей

Коронавирус: во Львове от COVID-19 умерли еще двое людей
15:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Также зафиксирована смерть пожилого мужчины с подозрением на COVID-19.

Во Львовской области зафиксировали еще две смерти от коронавируса и один летальный случай с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что сегодня в инфекционной больнице Львова умер 74-летний местный житель с диагнозом коронавирусная инфекция.

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Также больная COVID-19 женщина 64 лет скончалась вчера, 6 июня, в 8-й городской клинической больнице. Пациентка была госпитализирована 21 мая и имела сопутствующие заболевания.

Кроме того, вчера в 8-й городской клинической больнице скончался 87-летний мужчина, у которого подозревают коронавирус. В больницу он поступил 5 июня, у него было немало сопутствующих заболеваний.

По состоянию на сегодня зафиксированы уже 33 смерти львовян.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 485 человек, из них 29 детей и 34 медработники.

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Украина, Львов, Коронавирус.
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