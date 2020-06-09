Просил о смягчении карантина на Львовщине: Садовый поговорил с Шмыгалем

Новости Украины:Садовый просит правительство ослабить карантин на Львовщине.

Мэр Львова Андрей Садовый просит Кабмин ослабить карантин в области, в частности разрешить работу спортивных учреждений и возобновить пассажирское сообщение в режиме спецперевозок.

Об этом Садовый написал в Facebook.

"На выходных у нас было совместное совещание с Премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким (глава ЛОГА - ред.) убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных учреждений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок. Почти 150 тысяч людей ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел. Уже третий месяц они вынуждены искать альтернативные (часто незаконные и опасные) способы, чтобы попасть в город. Также я считаю, что мы можем возобновить работу фитнес-центров", - отметил городской голова.

По его словам, во Львове уже наработаны протоколы для работы спортивных заведений в условиях карантина.

Садовый выразил надежду, что в Кабмине услышат львовян – "и уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены".

Как сообщалось ранее, постановление Кабмина предусматривает три критерия, по которым можно ослаблять карантин: инцидентность – должна составлять менее 12 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом – менее 50%; количество тестирования методами ПЦР и ИФА – больше 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.

Львовщина попадает под послабления лишь по двум показателям. По инцидентности область не проходит границу для смягчения карантина. За минувшие сутки в регионе зафиксирован 41 новый случай COVID-19.

По состоянию на утро 8 июня, в Украине лабораторно подтвердили 27 462 случая COVID-19, в том числе 1964 – у детей, 5101 – у медработников. Скончались 797 человек, выздоровели – 12 195.